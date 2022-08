Gas, Mosca: “Russia rispetterà obblighi su esportazione” (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – ”La Russia è pronta a rispettare i suoi obblighi sulle forniture di gas”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso della conferenza stampa quotidiana. ”A ostacolare le esportazioni russe sono solo i problemi tecnici derivanti dalle sanzioni”, ha aggiunto Peskov. Intanto, la società di fornitura energetica francese Engie ha riferito che il colosso russo Gazprom ha operato a partire da oggi una riduzione del flusso di gas fornito, già notevolmente diminuito dall’inizio della guerra in Ucraina, a seguito del disaccordo tra le parti nell’applicazione di alcuni contratti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – ”Laè pronta a rispettare i suoisulle forniture di gas”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso della conferenza stampa quotidiana. ”A ostacolare le esportazioni russe sono solo i problemi tecnici derivanti dalle sanzioni”, ha aggiunto Peskov. Intanto, la società di fornitura energetica francese Engie ha riferito che il colosso russo Gazprom ha operato a partire da oggi una riduzione del flusso di gas fornito, già notevolmente diminuito dall’inizio della guerra in Ucraina, a seguito del disaccordo tra le parti nell’applicazione di alcuni contratti. L'articolo proviene da Italia Sera.

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Tutti i disastri della sinistra che adesso dà lezioni sul gas In Europa comandan… - LaVeritaWeb : Ursula von der Leyen annuncia una riforma del mercato elettrico. E le altre ipotesi in gioco, come il price cap, no… - LaVeritaWeb : La scelta di abbandonare in fretta gli idrocarburi a favore di energie verdi è stata la più dannosa per l’economia… - lupo_09 : RT @lucianocapone: La Slovacchia autorizza un nuovo reattore (Mochovce 3) che in pochi mesi porterà dal 52% al 65% la quota di energia elet… - Rog_2 : RT @lucianocapone: La Slovacchia autorizza un nuovo reattore (Mochovce 3) che in pochi mesi porterà dal 52% al 65% la quota di energia elet… -