Gas, Mosca: «Le sanzioni Ue ostacolano le forniture». Confesercenti: a rischio chiusura il 20% delle imprese italiane (Di martedì 30 agosto 2022) Mosca sostiene che i problemi dell'Europa col gas sono dovuti alle 'sanzioni relative ad aspetti tecnologicì e che la Russia è pronta a onorare gli obblighi di fornitura ai... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 30 agosto 2022)sostiene che i problemi dell'Europa col gas sono dovuti alle 'relative ad aspetti tecnologicì e che la Russia è pronta a onorare gli obblighi di fornitura ai...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Tutti i disastri della sinistra che adesso dà lezioni sul gas In Europa comandan… - LaVeritaWeb : Ursula von der Leyen annuncia una riforma del mercato elettrico. E le altre ipotesi in gioco, come il price cap, no… - LaVeritaWeb : La scelta di abbandonare in fretta gli idrocarburi a favore di energie verdi è stata la più dannosa per l’economia… - scienzaemedia : RT @lucianocapone: La Slovacchia autorizza un nuovo reattore (Mochovce 3) che in pochi mesi porterà dal 52% al 65% la quota di energia elet… - CosenzaChannel : Gas, Mosca: «Russia rispetterà i suoi obblighi sulle forniture» -