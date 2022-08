Gas | “La Russia rispetterà obblighi sull’ esportazione”

(Di martedì 30 agosto 2022) Mosca – ”Laè pronta a rispettare i suoisulle forniture di gas”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso della conferenza stampa quotidiana. ‘‘A ostacolare le esportazioni russe sono solo i problemi tecnici derivanti dalle sanzioni”, ha aggiunto Peskov. Secondo il Cremlino, i problemi tecnici impedirebbero infatti il pieno funzionamento del gasdotto Nord Stream 1. Gazprom ha intanto annunciato che da domani chiuderà il gasdotto per tre giorni per provvedere a lavori di manutenzione dell’unità di pompaggio. Peskov si è soffermato anche su altri temi. E’ ”assolutamente irrazionale” la proposta di alcuni Paesi dell’Unione Europa di bandire i cittadini dai propri territori vietando loro la concessione dei visti, ha detto, spiegando di ”non conoscere le misure Ue sui visti”, ma promettendo che ”risponderemo per ...

... che ancora una volta ieri ha precisato che Mosca vuole l'instabilità in Europa in quei paesi che reagiscono ai suoi piani: "Laattacca l'intera Europa con l'arma delnaturale, il cui ...'È evidente che lasta usando ilcome arma di guerra e dobbiamo prepararci allo scenario peggiore di una completa interruzione delle forniture', ha detto la ministra francese per la ... I "caldi saluti" di Medvedev all'Europa: "Entro la fine dell'anno il gas toccherà i 5mila euro" (Teleborsa) - Il prezzo del gas continua a scendere e sul mercato di Amsterdam è scivolato a 254 euro per Mwh, in calo del 6,6% rispetto alla chiusura di ieri, dpo aver toccato die picchi di 339 euro ...Il leader di Duferco: "Serve un accordo europeo o i costi sociali oltreché economici saranno insostenibili. Ma le risorse si trovano se si ...