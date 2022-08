Gas: Italia ed Europa verso il razionamento, si punta al price cap (Di martedì 30 agosto 2022) L’esplosione incontrollata dei prezzi del gas e dell’energia in Europa, mentre da 6 mesi infuria la guerra della Russia in Ucraina, induce adesso la Ue a una possibile intesa fra gli Stati membri. Nel Governo Draghi, che per primo lo aveva proposto, circola un cauto ottimismo sulla proposta di un price cap (limite di prezzo) comunitario al gas. Vale a dire un tetto massimo, oltre il quale tale prezzo non può salire. C’è infatti un’apertura in tal senso da parte della Germania: il fatto nuovo che si attendeva da tempo e che può sbloccare la situazione. Inoltre si sta cercando di convincere i partner europei a scollegare il prezzo dell’energia elettrica da quello del metano, come lo stesso Mario Draghi ha proposto. Il 9 settembre si svolgerà il Consiglio dei ministri dell’Energia dell’Unione europea. La situazione appare però tutt’altro che in discesa. ... Leggi su velvetmag (Di martedì 30 agosto 2022) L’esplosione incontrollata dei prezzi del gas e dell’energia in, mentre da 6 mesi infuria la guerra della Russia in Ucraina, induce adesso la Ue a una possibile intesa fra gli Stati membri. Nel Governo Draghi, che per primo lo aveva proposto, circola un cauto ottimismo sulla proposta di uncap (limite di prezzo) comunitario al gas. Vale a dire un tetto massimo, oltre il quale tale prezzo non può salire. C’è infatti un’apertura in tal senso da parte della Germania: il fatto nuovo che si attendeva da tempo e che può sbloccare la situazione. Inoltre si sta cercando di convincere i partner europei a scollegare il prezzo dell’energia elettrica da quello del metano, come lo stesso Mario Draghi ha proposto. Il 9 settembre si svolgerà il Consiglio dei ministri dell’Energia dell’Unione europea. La situazione appare però tutt’altro che in discesa. ...

PagellaPolitica : Il leader di @Azione_it @CarloCalenda ha sostanzialmente ragione quando dice che «Forza Italia, Meloni, Lega erano… - matteosalvinimi : Letta, lavora con noi per fermare gli aumenti delle bollette di luce e gas. I soldi dai russi li ha presi la sinist… - rtl1025 : ?? 'Il coro politico chiede a #Draghi di fare qualcosa sul #gas, dimenticando: di averlo fatto cadere; che la sola p… - CiaobyDany : RT @Open_gol: Il ministro tedesco apre a price cap e disaccoppiamento dal mercato di Amsterdam. Cosa vogliono fare l’Europa e l’Italia htt… - smilypapiking : RT @MarcoFattorini: Il centrodestra in coro chiede di estrarre gas naturale per renderci indipendenti dalle forniture estere. Al referendum… -