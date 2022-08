Gas | il piano Ue contro il caro-energia | Germania e Von Der Leyen a favore della proposta italiana

(Di martedì 30 agosto 2022) “Dobbiamo prepararci a una potenziale interruzione totale del gas russo”. Questo l’avvertimento di Ursula Von Der, presidenteCommissione europea, che ribadisce l’urgenza di ricorrere a misure per liberarsi dalla dipendenza da Mosca. “Stiamo diversificando i nostri fornitori alla velocitàluce: la fornitura di gas da fonti diverse dalla Russia è aumentata di 31 L'articolo proviene da Inews24.it.

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #30agosto: titoli di stato, fiammata dei rendimenti. #Gas e… - antoniomisiani : Finalmente il muro di diffidenza verso il tetto UE al prezzo del gas si va incrinando. Contro il #carobollette è in… - RaiNews : 'I prezzi dell'elettricità alle stelle stanno ora mettendo in evidenza, per diversi motivi, i limiti del nostro att… - Walterhagen1964 : RT @emmevilla: ???????? BREAKING: da oggi #Gazprom interromperà le forniture di gas alla Francia, con il pretesto di “disaccordi sui contratti”… - MaurizioFiocco : RT @emmevilla: ???????? BREAKING: da oggi #Gazprom interromperà le forniture di gas alla Francia, con il pretesto di “disaccordi sui contratti”… -

I Paesi dell'Ue si stanno già preparando ad attivare undi misure come il razionamento dele una sorta di lockdown energetico . Tra le iniziative al vaglio dei governi europei ci sono lo ...Gas, il piano Ue contro il caro energia: si va verso la proposta italiana del price cap. Germania e Von Der Leyen favorevoli.Von der Leyen annuncia un piano europeo per fermare il prezzo del gas. "Stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato dell'energia elettrica", ha detto la presi ...