Gas, il Cremlino: "Colpa di problemi tecnici, la Russia rispetterà gli obblighi sull'esportazione" (Di martedì 30 agosto 2022) Mentre si continuano a paventare 'imminenti disastri' circa la presunta intenzione da parte di Mosca di chiudere i rubinetti del gas (cosa non le converrebbe assolutamente fare), oggi il Cremlino ha invece tenuto a ribadire che "La Russia è pronta a rispettare i suoi obblighi sulle forniture di gas". Peskov: "Ad ostacolare le esportazioni russe sono solo i problemi tecnici derivanti dalle sanzioni" Come ha infatti tenuto a rimarcare nell'ambito di una conferenza stampa il portavoce Dmitry Peskov, "Ad ostacolare le esportazioni russe sono solo i problemi tecnici derivanti dalle sanzioni". A quanto pare infatti, sono i ripetuti problemi tecnici ad impedire al meglio la regolarità nei flussi che passano attraverso il gasdotto Nord Stream

