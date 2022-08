Gas | ecco la verità che nessuno ha mai detto | il segreto di Pd e M5S

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 agosto 2022) Fuori dal campo di battaglia, il conflitto in Ucraina si è trasformato in una guerra energetica all'Europa, con la Russia di Putin che, come haMario Draghi, «usa il gas come arma geopolitica». I ripetuti tagli delle forniture russe, passate da oltre 2 miliardi di metri cubi alla settimana a 860 milioni ad agosto, rendono sempre più concreto il rischio che in inverno il metano venga a mancare. I prezzi, nel frattempo, sono esplosi, superando i livelli già elevatissimi dei mesi scorsi. Venerdì, il gas al Ttf di Amsterdam, il mercato di riferimento europeo, ha toccato i 340 euro al megawattora, ai massimi da marzo e in aumento del 40% rispetto a lunedì. Ad agosto dell'anno scorso, il prezzo sonnecchiava attorno ai 27 euro. In tutto questo, l'Italia, a causa della sua dipendenza dal gas russo, si è trovata a essere tra i Paesi più colpiti. E a dover fare i conti con ...