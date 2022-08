(Di martedì 30 agosto 2022), ultima tappa di un percorso partito da Trapani, sulle tracce di. È approdata alla Base Nautica Flavio Gioia la “dei”, iniziativa organizzata dall’Associazione “Ladi” e nuovo itinerario culturale certificato dal Consiglio d’Europa, che in un viaggio mitico di venti giorni ha risalito in barca a vela, partendo dalla Sicilia, le coste di Calabria, Basilicata e Campania, fino ad arrivare nel Golfo laziale, percorrendo un tratto di mare di straordinaria importanza culturale ed archeologica, legato indissolubilmente al cammino raccontato nell’Eneide di Virgilio. Il progetto, realizzato in collaborazione con Vela Insieme, Slowfood, Associazione Albergatori dei Campi Flegrei, Campi Flegrei Active e Lega Navale Italiana, è nato ...

GazzettinoGolfo : #CrocieraDeiValori #RottaDiEnea - Gaeta accoglie la Crociera dei Valori sulla rotta di Enea -… - GaetaNews24 : Gaeta accoglie la Crociera dei Valori sulla Rotta di Enea -

Latina Tu

... il Galletto al concentrato di peperone e olive didisidratate. Per quest'ultimo piatto, ... sotto la supervisione attenta della proprietà chein sala e rende impeccabile ogni serata. ...L'abitato medievale, in posizione panoramica sul Golfo di, è conosciuto come il paese dei ... Il contesto è quello del Giardino botanico isolano, un "serbatoio genetico" cheoltre ... GAETA ACCOGLIE LA CROCIERA DEI VALORI SULLA ROTTA DI ENEA Best practice, educazione ecologica, potenziamento del servizio. L’attenzione all’ambiente rappresenta una delle priorità dell’azione di governo dell’Amministrazione Leccese, costituendo elemento cent ...Best practice, educazione ecologica, potenziamento del servizio. L’attenzione all’ambiente rappresenta una delle priorità dell’azione di governo dell’Amministrazione Leccese, costituendo elemento cent ...