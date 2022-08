Fulham vs Brighton & Hove Albion – pronostico e possibili formazioni (Di martedì 30 agosto 2022) Il Fulham può allungare la propria imbattibilità al Craven Cottage a tre incontri consecutivi in Premier League martedì 30 agosto quando ospiterà il Brighton & Hove Albion per la prima volta dalla campagna 2020-21. I vincitori della scorsa stagione in Championship hanno perso il primo incontro della nuova stagione di massima serie sabato scorso, 2-1 contro l’Arsenal, mentre l’Albion è una delle sole cinque squadre della EPL senza sconfitte in questa stagione, avendo battuto il Leeds United per 1-0 nel fine settimana. il calcio di inizio di Fulham vs Brighton & Hove Albion è previsto alle 20:30 Anteprima della partita Fulham vs Brighton & ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 30 agosto 2022) Ilpuò allungare la propria imbattibilità al Craven Cottage a tre incontri consecutivi in Premier League martedì 30 agosto quando ospiterà ilper la prima volta dalla campagna 2020-21. I vincitori della scorsa stagione in Championship hanno perso il primo incontro della nuova stagione di massima serie sabato scorso, 2-1 contro l’Arsenal, mentre l’è una delle sole cinque squadre della EPL senza sconfitte in questa stagione, avendo battuto il Leeds United per 1-0 nel fine settimana. il calcio di inizio divsè previsto alle 20:30 Anteprima della partitavs; ...

