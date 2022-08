Fulham, visite mediche per un brasiliano: ritorna in Premier (Di martedì 30 agosto 2022) Willian è pronto al ritorno in Premier. Il brasiliano infatti, secondo quanto riportato da Sky Sports, sta sostenendo le visite mediche... Leggi su calciomercato (Di martedì 30 agosto 2022) Willian è pronto al ritorno in. Ilinfatti, secondo quanto riportato da Sky Sports, sta sostenendo le...

sportli26181512 : Fulham, visite mediche per un brasiliano: ritorna in Premier: Willian è pronto al ritorno in Premier. Il brasiliano… - Dadinoshibari : RT @LAROMA24: #TiagoPinto accelera sulle cessioni: ??Accordo col #Fulham per #Kluivert ??#Calafiori al #Basilea per 1M più 0,5 di bonus ??#D… - WickedS31207283 : RT @LAROMA24: #TiagoPinto accelera sulle cessioni: ??Accordo col #Fulham per #Kluivert ??#Calafiori al #Basilea per 1M più 0,5 di bonus ??#D… - playroma : Ore caldissime sul fronte mercato. #Diawara appena concluso visite mediche. All'Anderlecht per 3M più 50% su riv… - fedesa28 : RT @LAROMA24: #TiagoPinto accelera sulle cessioni: ??Accordo col #Fulham per #Kluivert ??#Calafiori al #Basilea per 1M più 0,5 di bonus ??#D… -