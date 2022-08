Francesco Totti | svelato il retroscena inedito raccontato da Gerry Scotti

infoitcultura : Francesco Totti vuole convincere Ilary Blasi: ha chiamato lei per farlo - zazoomblog : Divorzio Totti-Blasi le inedite rivelazioni di Jerry Scotti su Francesco Totti - #Divorzio #Totti-Blasi #inedite - FABIOGAUDIO : - Aricio__ : RT @martino67_: @Didntknowplayer Francesco Totti - Roma - mpituz : RT @syrtep: @IlConteIT @fydisa Francesco Totti... -

Si sperava in una soluzione pacifica, senza troppe corse per i tribunali. E invece sta accadendo tutto il contrario, con Ilary Blasi eche pian piano si stanno addentrando in una guerra senza esclusione di colpi. A testimonianza di ciò, come svelato da Chi Magazine, c'è l'ultima mossa dell'ex capitano giallorosso che ...All'ardua impresa di trovare un accordo tra i due coniugi lavoreranno, oltre all'ipotizzata Bernardini de Pace, Antonio Conte pere Alessandro Simeone per Ilary Blasi. Due avvocati di ...Il presentatore lombardo ha rivelato poco fa un retroscena interessante che riguarda Francesco Totti ed Ilary Blasi.Francesco Totti e Noemi Bocchi: ecco qual è stata la reazione dell'ex marito della donna alle foto insieme all'ex capitano della Roma.