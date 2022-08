Francesco Totti e Ilary Blasi, il settimanale Chi fa il punto sulla separazione: “Purtroppo non ci sono le condizioni per una soluzione pacifica” (Di martedì 30 agosto 2022) Aria di tempesta sopra i cieli di Roma: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si preannuncia infatti tutt’altro che pacifica e rapida, cosa che invece auspicavano i due ex coniugi in un primo momento. A fare il punto della situazione è stato il settimanale Chi, che ha fatto capire che la separazione tra i due si preannuncia una battaglia senza esclusione di colpi. E per essere sicuro di vincere questa “guerra” l’ex Capitano della Roma ha scelto come suo avvocato l’ormai celebre Annamaria Bernardini De Pace, la quale affiancherà il legale Antonio Conte. In risposta, Ilary ha scelto di affidarsi alla tutela di Alessandro Simeone, il quale – ironia della sorte – è proprio l’ex delfino della Bernardini De ... Leggi su isaechia (Di martedì 30 agosto 2022) Aria di tempesta sopra i cieli di Roma: latrasi preannuncia infatti tutt’altro chee rapida, cosa che invece auspicavano i due ex coniugi in un primo momento. A fare ildella situazione è stato ilChi, che ha fatto capire che latra i due si preannuncia una battaglia senza esclusione di colpi. E per essere sicuro di vincere questa “guerra” l’ex Capitano della Roma ha scelto come suo avvocato l’ormai celebre Annamaria Bernardini De Pace, la quale affiancherà il legale Antonio Conte. In risposta,ha scelto di affidarsi alla tutela di Alessandro Simeone, il quale – ironia della sorte – è proprio l’ex delfino della Bernardini De ...

