Forza Italia, Gallone lancia i candidati azzurri Prea, Conti e Locatelli (Di martedì 30 agosto 2022) Carobbio degli Angeli. Una presentazione in grande stile, quella voluta da Alessandra Gallone per la sua Forza Italia. Si è svolta nella serata di lunedì infatti la prima uscita ufficiale del partito di Silvio Berlusconi che, per mano della sua coordinatrice provinciale, ha scelto Carobbio degli Angeli per presentare al popolo bergamasco la sua candidatura al Senato, quella alla Camera di Valentina Prea, ex assessore in Regione Lombardia all'istruzione, Stefano Conti, vicesindaco di Cenate Sotto e Cinzia Locatelli, sindaco di Cerete. Presenti alla serata anche Giuseppe Ondei, sindaco di Carobbio, Gianfranco Ceci, consigliere comunale di Bergamo, Umberto Valois, ex sindaco di Verdellino, Gianluigi Stroppa, responsabile collegio 19. Una senatrice in grande spolvero che ha aperto le ...

