Forza Italia e le liste 2018, De Siano: “Ecco chi fece fuori Nunzia De Girolamo” (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNunzia De Girolamo venne esclusa nel 2018 dalla posizione di capolista nel suo collegio blindato di Benevento da “Antonio Tajani e Licia Ronzulli, con il placet del Presidente Berlusconi; l’operazione fu promossa per fare spazio in lista all’allora esordiente Marta Fascina” e la dirigenza regionale di Forza Italia dell’epoca non c’entra. E’ quanto afferma, in una nota, il senatore Domenico De Siano, ex coordinatore regionale della Campania di Forza Italia, non candidato alle prossime politiche ed uscito dal partito. “Apprendo che la signora Nunzia De Girolamo, nel fornire la ricostruzione di quanto accaduto in Campania per la formazione delle liste dei candidati di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDevenne esclusa neldalla posizione di capolista nel suo collegio blindato di Benevento da “Antonio Tajani e Licia Ronzulli, con il placet del Presidente Berlusconi; l’operazione fu promossa per fare spazio in lista all’allora esordiente Marta Fascina” e la dirigenza regionale didell’epoca non c’entra. E’ quanto afferma, in una nota, il senatore Domenico De, ex coordinatore regionale della Campania di, non candidato alle prossime politiche ed uscito dal partito. “Apprendo che la signoraDe, nel fornire la ricostruzione di quanto accaduto in Campania per la formazione delledei candidati di ...

CarloCalenda : Cresceremo ancora molto. I cittadini hanno voglia di una politica seria fatta di proposte e non di false promesse.… - PagellaPolitica : Il leader di @Azione_it @CarloCalenda ha sostanzialmente ragione quando dice che «Forza Italia, Meloni, Lega erano… - ZanAlessandro : Salvini chiede a #Draghi di intervenire con urgenza sul caro bollette dopo aver sfiduciato il suo Governo appena un… - FoolFoolBoy : Per non dimenticare! @FratellidItalia @GiorgiaMeloni il cognato @FrancescoLollo1 @forza_italia @LegaSalvini… - cesarenistri : @SBidimedia @pdnetwork @Azione_it @CarloCalenda @EnricoLetta @ItaliaViva @Mov5Stelle @LegaSalvini Forse il primo so… -