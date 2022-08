Formazioni ufficiali Southampton-Chelsea | Premier League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 30 agosto 2022) Ledi, match valido per la quinta giornata della. Ilsi presenta al St.Mary’s, stadio in cui l’ultima volta che queste due squadre si sono affrontato i Blues hanno dilagato per sei reti a zero. Quattro punti in classifica per i Saints, reduci dalla sconfitta a Manchester contro lo United, sette invece per gli uomini di Tuchel che hanno riscattato la brutta sconfitta di Leeds imponendosi in casa contro il Leicester lo scorso fine settimana. Appuntamento alle ore 20:45. Queste le scelte dei due tecnici.: In attesa: In attesa SportFace.