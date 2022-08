Fiorentina | Nastasic in uscita | ci pensa anche un club di Serie A

(Di martedì 30 agosto 2022)indalla. Le ultime notizie sul difensore serbo classe ’93, richiesto da uninA La situazione difensiva della Sampdoria è ancora in fase di evoluzione, perchè in caso di offerte irrinunciabilinon sono escluse partenze nelle prossime ore. E il piano B per un’eventuale sostituzione porta a Matija. Il difensore serbo classe ’93 andrà tra meno di un anno in scadenza di contratto con lae nei giorni scorsi è stato proposto allo Spezia. Secondo quanto riferisce il Corriere Fiorentino, c’è stato un timido sondaggio da parte della Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

