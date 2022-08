Fiorentina Napoli: identificato il tifoso del litigio con Spalletti (Di martedì 30 agosto 2022) La digos ha individuato il tifoso protagonista del litigio con Spalletti alla fine di Fiorentina Napoli: è un allenatore di Scandicci La Digos ha individuato l’identità del tifoso della Fiorentina che, al termine del pareggio contro il Napoli, si è reso protagonista del litigio con Luciano Spalletti. Si tratta di un cinquantenne di Scandicci, che di mestiere farebbe proprio l’allenatore di calcio in selezioni dilettantistiche. Per lui c’è il rischio di un Daspo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 agosto 2022) La digos ha individuato ilprotagonista delconalla fine di: è un allenatore di Scandicci La Digos ha individuato l’identità deldellache, al termine del pareggio contro il, si è reso protagonista delcon Luciano. Si tratta di un cinquantenne di Scandicci, che di mestiere farebbe proprio l’allenatore di calcio in selezioni dilettantistiche. Per lui c’è il rischio di un Daspo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

