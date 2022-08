Fiorentina: Italiano, a Udine come fosse una finale (Di martedì 30 agosto 2022) A caccia della prima vittoria esterna della stagione. Con questo obiettivo la Fiorentina è partita per il Friuli dove domani affronterà l'Udinese: al momento i viola sono ancora imbattuti avendo ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) A caccia della prima vittoria esterna della stagione. Con questo obiettivo laè partita per il Friuli dove domani affronterà l'se: al momento i viola sono ancora imbattuti avendo ...

