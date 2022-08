Fiorentina | il tifoso che ha aggredito Spalletti è un allenatore delle giovanili

Leggi su napolipiu

(Di martedì 30 agosto 2022) Ilche ha tentato di schiaffeggiare Lucianosarebbe undi calcio giovanile, lo rivela La Nazione. LITE. Ilche ha tentato di schiaffeggiare l’del Napoli Luciano, secondo quanto riporta La Nazione, è un 50enne di Scandicci, in provincia di Firenze. Stando a quanto emerge, sarebbe undi calcio giovanile e da pochi giorni avrebbe iniziato una collaborazione con una società della zona. Il secondo uomo che si vede nel video in possesso della DIGOS, quello che ha tirato la bottiglietta d’acqua contro, identificato in base ai video, è un 70enne che risiede nella provincia di Firenze. Entrambi rischiano un Daspo di 2 anni. SCHIAFFO ...