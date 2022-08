Filippo Bisciglia | il suo nome salta fuori Soffiata top | “Dalla brutta notizia alla gioia”

(Di martedì 30 agosto 2022) Bisognerà attendere finoprossima primavera per vedere nuovamente in onda La Talpa, il reality che Mediaset ha intenzione di rilanciare. Nel frattempo iniziano a circolare le prime indiscrezioni su come sarà il reality show nella sua rivisitazione targata Fascino. È il portale TvBlog che riporta i primi retroscena su quanto vedranno i telespettatori e ha cercato allo stesso modo di placare qualche curiosità in merito. Secondo quanto risulta a TvBlog, in questa fase la Fascino starebbe pensando a una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il cast de La Talpa. Infatti si starebbe ragionando sulla possibilità che il cast del reality sia composto interamente o almeno parzialmente da nip, a dispetto del passato, quando a prendervi parte erano soltanto personaggi famosi. Se davvero l’idea si concretizzasse, si tratterebbe di una netta presa di distanza ...

La sua vita sentimentale è stata piuttosto travagliata, in molti ricorderanno il tradimento in diretta al Grande Fratello del suo ex, ma ora sembra finalmente aver trovato la ...... visto che è stata lei stessa su twitter a smentire seccamente un suo eventuale approdo: 'Non se ne parla...' Per quanto riguarda l'eventuale inviato è stato fatto il nome di, che ...Maria De Filippi ha in serbo per la prossima edizione del reality di Canale 5 grandi novità. Ecco le anticipazioni de La Talpa su cast e format!In attesa di scoprire come sarà la nuova versione de La Talpa completamente riformulata dalla produzione di Maria De Filippi, alcune indiscrezioni ...