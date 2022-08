Fifa 23 | scaduto il contratto con EA Sports | il Napoli cambia nome e logo

AreaNapoli.it

In questa annata il numero 27 si candida alPuskas Award per il suo meraviglioso gol di tacco ... Il contratto gli èlo scorso 30 giugno, ma poi la società e il giocatore hanno trovato l'...... le Rondinelle hanno rinnovato il contratto ormaicon Emanuel Ndoj . Il centrocampista ... anche se, da regolamento, dal Manchester al Palermo possono passare non più di tre giocatori . Si ... SSC Napoli senza diritti su FIFA 23: diventa Napoli FC. Il logo è un cavallo azzurro (FOTO) ForzAzzurri.net - Il Napoli cambia nome, logo e divise su Fifa 23 È scaduto il contratto del Napoli con il videogioco EA Sports FIFA. Nelle ultime ore sono trapelate online ...È scaduto il contratto del Napoli con il videogioco EA Sports FIFA 23. Il club partenopeo, da qualche anno, ha stretto un accordo esclusivo con il diretto concorrente PES: videogioco della casa produt ...