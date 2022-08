Festival di Venezia 2022: chi sarà la madrina (Di martedì 30 agosto 2022) La 79esima edizione del Festival di Venezia si avvicina: ecco svelato il volto della madrina dell'evento su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 30 agosto 2022) La 79esima edizione deldisi avvicina: ecco svelato il volto delladell'evento su Donne Magazine.

bbale_p : Bene raga, oggi inizia il Festival di Venezia. Non sono pronta PSICOLOGICAMENTE a veder arrivare in madre patria tutte le mie crush ???? - cagliaripad : UniCa Radio vola al Festival del Cinema di Venezia - alecavo : RT @sole24ore: Chanel in concorso al Festival internazionale del cinema di Venezia - sole24ore : Chanel in concorso al Festival internazionale del cinema di Venezia - vogue_italia : Dall'Amleto barocco di Laurence Olivier agli abiti senza tempo creati da Coco Chanel di L’anno scorso a Marienbad,… -