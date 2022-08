(Di martedì 30 agosto 2022) Il presidente Claudio Feltrin: "La situazione è precipitata, a partire da chi produce pannelli e gli imprenditori dovranno interrompere le produzioni già dalle prossime settimane e chiedere la cassa integrazione per i dipendenti. Servono un tetto europeo e/o italiano al prezzo del gas e il raddoppio del credito d’imposta. Le imprese non possono più aspettare”

Per questo Feltrin lancia un appello perché ci sia "un' assunzione di responsabilità forte e decisa , affinché l'interesse del Paese sia davvero la priorità per tutti, perchéquesto spirito di ...... il presidente diArredo, Claudio Feltrin, parlando dell'impegno della filiera per la ... in prodotti di eccellenza - ha concluso - È il motore sostenibile della nostra filiera e, ... Federlegno: "Senza interventi sui costi dell'energia a ottobre black-out delle aziende" “Purtroppo - spiega Feltrin - nel giro di pochi giorni la situazione è precipitata, i costi per le nostre aziende energivore, ovvero quelle di pannelli che rappresentano il primo anello della filiera, ...