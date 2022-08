Federico Fashion Style sotto i ferri, il messaggio per i fan: “Sono in ospedale” (Di martedì 30 agosto 2022) Federico Fashion Style in ospedale. Il parrucchiere dei vip, all’anagrafe Federico Lauri, si è sottoposto ad un intervento di chirurgia Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 30 agosto 2022)in. Il parrucchiere dei vip, all’anagrafeLauri, si èposto ad un intervento di chirurgia Perizona Magazine.

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Federico Fashion Style in ospedale: “Ho coronato un sogno. Mi sono tolto un accumulo di pelle” - zazoomblog : Federico Fashion Style in ospedale: “Ho coronato un sogno. Mi sono tolto un accumulo di pelle” - #Federico… - FQMagazineit : Federico Fashion Style in ospedale: “Ho coronato un sogno. Mi sono tolto un accumulo di pelle” - Antico_Egitto : Federico Fashion Style in ospedale: 'Tra tubicini e siringhe', i motivi - Tutto Notizie - infoitcultura : Federico Fashion Style in ospedale -