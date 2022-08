Novella_2000 : Federico Fashion Style ricorre alla chirurgia estetica: ecco a quale intervento si è sottoposto - _Giusy1_ : Federico fashion style levati proprio - zazoomblog : Federico Fashion Style rompe il muro di riservatezza: finalmente il bacio con il suo vero amore - #Federico… - ParliamoDiNews : Federico Fashion Style fa outing: confessione inedita non lascia alcun dubbio! #29Agosto #Gossip - LaEffe5 : @cupcakediEkin C'è lo zampino di Federico fashion style -

Di Greta Del Prete - 30/08/2022 Il duro sfogo diStyle non è passato inosservato sul web: non ce la faceva davvero più a tenersi tutto dentro Soprannominato 'l'hair stylist delle star',Style è ormai famoso per ...L'hair stylist delle vip si è sottoposto a un'operazione che sognava da tempo Il 32enne era afflitto da 15 anni da un inestetismo che gli provocava disagioStyle è ricoverato in ospedale . Sul social si mostra nel letto della sua stanza con la flebo al braccio. I follower nel vedere il 32enne così vanno in apprensione, l'hair stylist ...Il celebre parrucchiere e volto televisivo Federico Fashion Style racconta i suoi giorni complicati e svela perché si trova in ospedale ...Federico Fashion Style ricorre alla chirurgia estetica: ecco perché e le dichiarazioni dell'acconciatore sui social.