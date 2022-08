Federico Fashion Style in ospedale, il racconto dopo l’intervento all’addome (Di martedì 30 agosto 2022) Federico Fashion Style è ricorso a un intervento all’addome per risolvere un problema che lo affliggeva da anni. L’hair stylist più famoso della tv ha tranquillizzato i suoi followers da un letto di ospedale, rassicurando che si trattava di un inestetismo, non di un problema di salute, e di essere molto contento di aver avuto il coraggio, dopo molti anni, di operarsi. Federico Fashion Style: perché è stato operato all’addome Il noto hair stylist Federico Fashion Style ha affidato a un post Instagram una confessione molto personale, riguardante un intervento estetico al quale si è sottoposto. Niente più tabù, insomma, i vip non si celano più dietro un no comment o un ... Leggi su dilei (Di martedì 30 agosto 2022)è ricorso a un interventoper risolvere un problema che lo affliggeva da anni. L’hair stylist più famoso della tv ha tranquillizzato i suoi followers da un letto di, rassicurando che si trattava di un inestetismo, non di un problema di salute, e di essere molto contento di aver avuto il coraggio,molti anni, di operarsi.: perché è stato operatoIl noto hair stylistha affidato a un post Instagram una confessione molto personale, riguardante un intervento estetico al quale si è sottoposto. Niente più tabù, insomma, i vip non si celano più dietro un no comment o un ...

