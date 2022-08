Fantacalcio: i consigli per la 4^ giornata di Serie A (Di martedì 30 agosto 2022) I consigli di formazione per continuare a vincere la giornata al Fantacalcio sono un punto di riferimento per molti lettori. Vediamo le varie sorprese e i migliori dispensatori di bonus ruolo per ruolo per la 28^ giornata di Serie A. Attenzione: la valutazione del calciatore varia in base alla partita, non si considera soltanto il suo valore assoluto. Date un occhio di riguardo al turnover e alle squalifiche, oltre agli infortunati di lusso. PORTIERI Il ruolo dell’estremo difensore è molto delicato, molte leghe attribuiscono al portiere un punto in più per l’imbattibilità, un fattore da non scartare. Il consiglio principale è di schierare sempre il portiere che gioca in casa, ad eccezione dei big che hanno la possibilità di tenere la porta inviolata anche al di fuori delle ... Leggi su zon (Di martedì 30 agosto 2022) Idi formazione per continuare a vincere laalsono un punto di riferimento per molti lettori. Vediamo le varie sorprese e i migliori dispensatori di bonus ruolo per ruolo per la 28^diA. Attenzione: la valutazione del calciatore varia in base alla partita, non si considera soltanto il suo valore assoluto. Date un occhio di riguardo al turnover e alle squalifiche, oltre agli infortunati di lusso. PORTIERI Il ruolo dell’estremo difensore è molto delicato, molte leghe attribuiscono al portiere un punto in più per l’imbattibilità, un fattore da non scartare. Ilo principale è di schierare sempre il portiere che gioca in casa, ad eccezione dei big che hanno la possibilità di tenere la porta inviolata anche al di fuori delle ...

