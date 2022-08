Falciata da una moto | muore sul lungomare | il centauro impennava in pieno centro

Vitiello84Tony : Una 22 enne abruzzese a Roseto Degli Abbruzzi (Teramo) è stata investita, falciata con la propria bici dal pirata,… - gastaldellovalt : @superpeppeball @emiferri91 @AuroraLittleSun Se una novantenne attraversa la strada e viene falciata da una macchin… -

storia tragica quella che arriva da Napoli , dovedonna di 34 anni è stata travolta e uccisa damotocicletta mentre attraversava la strada. È successo la scorsa notte in via Caracciolo. La vittima si chiamava Elvira Zriba . Suo fratello era ...... la ragazza di 22 anni, giovane talento della pittura,in bicicletta e poi morta a Roseto ...è stata travolta lunedì mattina insieme ad altri due amici mentre tornava a casa in bici da...Arrestato, ai domiciliari, l'investitore di Flavia Di Bonaventura, la ragazza di 22 anni, giovane talento della pittura, falciata in bicicletta e poi morta a ...Antonio Di Bonaventura, padre di Flavia, la ragazza di 22 anni di Roseto strappata alla vita da un'automobilista ubriaco che l'ha falciata assieme a due amici lungo l'Adriatica, parla ...