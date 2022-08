Ex Juve | su Pjanic un nuovo club | lì ritroverebbe Rudi Garcia

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dalla Spagna: tornano le voci sul ritorno di Pjanic alla Juve? - GiacomoPiazza5 : @debodrinkteam2 @CristianaTosca @emilianofaziosi @giampdisan @glmdj Nessun miracolo Debo, ma è un tipo di giocatore… - RobertoSardo1 : Se la Juve alla fine rimedia su #Pjanic domani è la volta buona che mi vedete su tutti i notiziari... - junews24com : Pjanic Juve, nuovi rumors dalla Spagna: la risposta del club - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna: tornano le voci sul ritorno di Pjanic alla Juve? -

L'idea però non esalta i tifosi dellaa leggere le reazioni sui social: 'Se laalla fine rimedia sudomani è la volta buona che mi vedete su tutti i notiziari', oppure: 'Dovesse ...Dopo due mesi alla ricerca di una destinazione per Arthur Melo, arrivato dal Barcellona nello scambio connell'estate 2020 però mai sbocciato sotto la Mole nonostante l'alto costo dell'...Massimo Donati, ex centrocampista, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando di Paredes, Rovella e Locatelli.Miralem Pjanic potrebbe finire per essere il ripiego dei bianconeri nel caso in cui saltasse Paredes alla Juventus ...