Europei 2022 pallanuoto femminile: il Setterosa strapazza anche Israele (Di martedì 30 agosto 2022) Continua il percorso netto del Setterosa agli Europei 2022 di pallanuoto femminile a Spalato. Le azzurre del ct Silipo, infatti, hanno battuto nettamente per 18-5 anche Israele nella terza giornata, in una sfida utile per determinare la testa solitaria del gruppo B, visto che entrambe le formazioni erano a punteggio pieno. Proprio Israele apre le marcature con Sasover, prima che Palmieri (due volte), Bettini e Galardi ribaltino il risultato, con il primo parziale chiuso sul 4-2. Nel secondo quarto, comincia a salire l'intensità dell'Italia, con Israele che riesce però a rimanere in partita (10-4), ma è nel terzo quarto che il Setterosa dilaga con un parziale da 6-0 (16-4). Partita quindi chiusa, con gli ultimi otto ...

