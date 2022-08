Estrazioni del Lotto di agosto 2022 (Di martedì 30 agosto 2022) Estrazioni del Lotto di Sabato 27 agosto 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 8 46 42 75 55 Cagliari: 66 26 65 47 23 Firenze: 28 54 17 86 62 Genova: 52 88 55 10 76 Milano: 47 7 44 15 25 Napoli: 5 3 9 61 26 Palermo: 69 7 10 23 41 Roma: 81 21 50 33 13 Torino: 69 7 37 80 38 Venezia: 63 40 20 87 4 Nazionale: 38 34 17 89 85 Estrazioni del Lotto di Giovedì 25 agosto 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 53 34 65 49 39 Cagliari: 29 73 31 20 7 Firenze: 34 15 44 43 29 Genova: 6 74 35 85 88 Milano: 16 38 43 86 90 Napoli: 71 47 30 68 26 Palermo: 37 44 40 84 19 Roma: 30 72 81 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 agosto 2022)deldi Sabato 27Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 8 46 42 75 55 Cagliari: 66 26 65 47 23 Firenze: 28 54 17 86 62 Genova: 52 88 55 10 76 Milano: 47 7 44 15 25 Napoli: 5 3 9 61 26 Palermo: 69 7 10 23 41 Roma: 81 21 50 33 13 Torino: 69 7 37 80 38 Venezia: 63 40 20 87 4 Nazionale: 38 34 17 89 85deldi Giovedì 25Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 53 34 65 49 39 Cagliari: 29 73 31 20 7 Firenze: 34 15 44 43 29 Genova: 6 74 35 85 88 Milano: 16 38 43 86 90 Napoli: 71 47 30 68 26 Palermo: 37 44 40 84 19 Roma: 30 72 81 ...

akhenaton44 : @FraBuc1990 @tota__976 @MentoreSiesto @erretti42 Ti devo ricordare i no tap, no trivelle, no pale eoliche, no nucle… - monicaintre : @markorusso69 5S al 29.5 e FdI al 20. Abbiamo trasmesso le estrazioni del lotto?? - Maurizio_Lupi : L’emergenza è e rimane quella del caro-bollette per l’emergenza gas. Serve subito un decreto simil Ristori, ma anch… - marco_marcangio : @scenarieconomic ed eccoci al consueto appuntamento con le estrazioni del vaccino:Bari/Moderna,Brindisi/tutti,Brind… - walter_sibari : @ZanAlessandro Il prezzo del gas e' aumentato perche' c'e' scarsita' di approvvigionamento. Quindi, avanti tutta co… -