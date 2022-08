Estrazione del Lotto di Oggi: i numeri vincenti di Martedì 30 Agosto 2022 (Di martedì 30 agosto 2022) Estrazioni del Lotto di Martedì 30 Agosto 2022 Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 33 (100) 5 (88) 83 (83) 68 (63) 41 (62) Cagliari: 75 (69) 21 (65) 54 (59) 41 (56) 6 (52) Firenze: 16 (66) 12 (64) 8 (60) 14 (51) 42 (49) Genova: 14 (83) 21 (81) 24 (81) 83 (78) 31 (66) Milano: 59 (113) 42 (99) 34 (82) 51 (65) 48 (63) Napoli: 53 (82) 86 (62) 25 (52) 32 (52) 69 (51) Palermo: 79 (84) 61 (75) 14 (60) 30 (59) 59 (55) Roma: 16 (104) 26 (89) 68 (76) 39 (76) 62 (67) Torino: 63 (70) 84 (69) 13 (68) 81 (60) 73 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 agosto 2022) Estrazioni deldi30Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 33 (100) 5 (88) 83 (83) 68 (63) 41 (62) Cagliari: 75 (69) 21 (65) 54 (59) 41 (56) 6 (52) Firenze: 16 (66) 12 (64) 8 (60) 14 (51) 42 (49) Genova: 14 (83) 21 (81) 24 (81) 83 (78) 31 (66) Milano: 59 (113) 42 (99) 34 (82) 51 (65) 48 (63) Napoli: 53 (82) 86 (62) 25 (52) 32 (52) 69 (51) Palermo: 79 (84) 61 (75) 14 (60) 30 (59) 59 (55) Roma: 16 (104) 26 (89) 68 (76) 39 (76) 62 (67) Torino: 63 (70) 84 (69) 13 (68) 81 (60) 73 ...

