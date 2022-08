Erba alta e sacchetti di rifiuti tra il fiume Irno ed il Gran Hotel Salerno (Di martedì 30 agosto 2022) di Monica De Santis Erba alta e sacchetti dei rifiuti è questo lo spettacolo, brutto, davvero brutto, che si presenta davanti agli occhi di coloro che ogni giorno percorrono il tratto di strada che da Corso Garibaldi porta verso Torrione, all’altezza del fiume Irno e del Grand Hotel?Salerno. Uno spettacolo indecoroso, segnalato più volte dai residenti della zona e dai titolari delle attività commerciali. Uno spettacolo indecoroso se si pensi che proprio li vicino c’è come detto un Grande albergo e poco distante la stazione ferroviaria. Dunque un tratto di strada molto movimentato, soprattutto da chi non è di Salerno. Un biglietto da visita non di certo dei migliori ai quali si chiede di porvi subito ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 30 agosto 2022) di Monica De Santisdeiè questo lo spettacolo, brutto, davvero brutto, che si presenta davanti agli occhi di coloro che ogni giorno percorrono il tratto di strada che da Corso Garibaldi porta verso Torrione, all’altezza dele del. Uno spettacolo indecoroso, segnalato più volte dai residenti della zona e dai titolari delle attività commerciali. Uno spettacolo indecoroso se si pensi che proprio li vicino c’è come detto unde albergo e poco distante la stazione ferroviaria. Dunque un tratto di strada molto movimentato, soprattutto da chi non è di. Un biglietto da visita non di certo dei migliori ai quali si chiede di porvi subito ...

