Era obiettivo del Napoli: ora può affrontare gli azzurri in Champions! (Di martedì 30 agosto 2022) Il Napoli, sorteggiato nel girone A di Champions League con Liverpool, Ajax e Rangers, potrebbe trovarsi contro un suo ex obiettivo di mercato. Il Liverpool di Jurgen Klopp, infatti, a causa dei tanti infortuni a centrocampo, potrebbe correre ai ripari con Sander Berge, seguito dal club azzurro la scorsa estate. FOTO: Getty – Sander Berge A riportare la notizia dell’interessamento dei Reds per il mediano norvegese è il Daily Mail, quotidiano britannico. Gli infortuni di Thiago Alcantara, Naby Keita, Curtis Jones e Alex Oxlade-Chamberlain hanno dimezzato il reparto mediano di Klopp che, a due giorni dalla chiusura del calciomercato, vuole tutelarsi. Sul centrocampista classe 1998, di proprietà dello Sheffield United, c’è una clausola di 35 milioni di sterline che il Liverpool sarà costretto a pagare se vuole assicurarsene le prestazioni. Sander ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 30 agosto 2022) Il, sorteggiato nel girone A di Champions League con Liverpool, Ajax e Rangers, potrebbe trovarsi contro un suo exdi mercato. Il Liverpool di Jurgen Klopp, infatti, a causa dei tanti infortuni a centrocampo, potrebbe correre ai ripari con Sander Berge, seguito dal club azzurro la scorsa estate. FOTO: Getty – Sander Berge A riportare la notizia dell’interessamento dei Reds per il mediano norvegese è il Daily Mail, quotidiano britannico. Gli infortuni di Thiago Alcantara, Naby Keita, Curtis Jones e Alex Oxlade-Chamberlain hanno dimezzato il reparto mediano di Klopp che, a due giorni dalla chiusura del calciomercato, vuole tutelarsi. Sul centrocampista classe 1998, di proprietà dello Sheffield United, c’è una clausola di 35 milioni di sterline che il Liverpool sarà costretto a pagare se vuole assicurarsene le prestazioni. Sander ...

RaiNews : L'obiettivo russo era il ponte sugli Ingulets a Mykolaïv, in quel momento trafficato di auto e autobus, ma il razzo… - steveparkver : io non volevo diventare famosa non era questo il mio obiettivo. Però volevo fare qualcosa che avesse un senso. sch… - worthniko : l'obiettivo era e rimane il quarto posto - Tiziana68870127 : @ilgraficomasche @AlekosPrete Da come parla si capisce il rispetto che non ha, nei confronti della donna che ha s… - MaxMax6047 : @theMilanZone_ Il loro obiettivo era il pari? -