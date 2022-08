Energia: Serracchiani, 'su caro bollette decisioni tempestive' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "In Europa si fa strada la scelta del tetto al prezzo del gas. Sta crescendo il consenso alla linea che il governo Draghi ha suggerito e difeso dall'inizio e che, se Conte Berlusconi Salvini e Meloni non avessero irresponsabilmente affondato l'esecutivo, oggi avrebbe più forza sui tavoli internazionali. Servono decisioni tempestive ed efficaci anche sul piano interno sul caro bollette per rispondere all"allarme dei sindacati e delle associazioni di categoria ed alle preoccupazioni crescenti delle famiglie". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "In Europa si fa strada la scelta del tetto al prezzo del gas. Sta crescendo il consenso alla linea che il governo Draghi ha suggerito e difeso dall'inizio e che, se Conte Berlusconi Salvini e Meloni non avessero irresponsabilmente affondato l'esecutivo, oggi avrebbe più forza sui tavoli internazionali. Servonoed efficaci anche sul piano interno sulper rispondere all"allarme dei sindacati e delle associazioni di categoria ed alle preoccupazioni crescenti delle famiglie". Così Debora, capogruppo Pd alla Camera.

