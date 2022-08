Energia | Richetti a Della Vedova | ' Meloni parli su Piombino? E i tuoi alleati?'

maranto82 : RT @La7tv: #omnibus @MatteoRichetti (Azione-IV) attacca le aziende energetiche che si oppongono alla tassazione degli extra-profitti dovuti… - La7tv : #omnibus @MatteoRichetti (Azione-IV) attacca le aziende energetiche che si oppongono alla tassazione degli extra-pr… - Tino44588447 : RT @La7tv: #lariachetira @MatteoRichetti contro #Rixi e la #Lega sul tema #energia: 'Nel 2018 c'eri tu al governo, fai pace con te stesso!… - La7tv : #lariachetira @MatteoRichetti contro #Rixi e la #Lega sul tema #energia: 'Nel 2018 c'eri tu al governo, fai pace co… - PoliticaNewsNow : Elezioni, Richetti (Azione): 'Ecco cosa va fatto per risolvere il caro-energia' -

La7

- L'esponente di Sinistra Italiana e il rappresentante di Azione stamattina a ...Acceso botta e risposta tra Matteoed Edoardo Rixi . Teatro dello scontro L'Aria Che Tira , il programma di La7 in onda lunedì ...di tregua della campagna elettorale per il caro: 'Il ... Energia, Matteo Richetti (Azione-IV): "Scandaloso che le aziende energetiche si oppongano alla tassazione degli extra profitti" Così per mantenere un poco di serietà 12:13” Così, su Twitter, il Presidente di Azione, il senatore Matteo Richetti, risponde a Benedetto della Vedova, Segretario di +Europa, che ha chiesto a Giorgia ...Crisi energetica, Richetti vs Fratoianni: "No a pannellare dalle Alpi alla Sicilia". Risposta: "Nucleare Si vede come è andata in Francia" ...