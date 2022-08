Energia: P.Chigi, 'Italia secondo Paese Ue per risorse a famiglie e imprese' (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "L'Italia è il secondo Paese dell'area Ue per stanziamenti a sostegno di famiglie e imprese dall'inizio della crisi energetica, da settembre 2021 ad oggi". A rivendicarlo è Palazzo Chigi, che rilancia quanto emerso da uno studio realizzato dal think tank brussellese Bruegel (Brussels European and Global Economic Laboratory), pubblicato nei giorni scorsi. "Il governo Draghi – evidenzia il report - ha stanziato 49,5 miliardi di euro, una cifra seconda soltanto a quella investita dalla Germania. L'Italia è anche il terzo Paese per spesa in percentuale rispetto al Pil (2,8%). In totale, i paesi dell'Europa hanno stanziato ad oggi circa 280 miliardi". Lo studio di Bruegel, riporta poi Palazzo Chigi, elenca i vari ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "L'è ildell'area Ue per stanziamenti a sostegno didall'inizio della crisi energetica, da settembre 2021 ad oggi". A rivendicarlo è Palazzo, che rilancia quanto emerso da uno studio realizzato dal think tank brussellese Bruegel (Brussels European and Global Economic Laboratory), pubblicato nei giorni scorsi. "Il governo Draghi – evidenzia il report - ha stanziato 49,5 miliardi di euro, una cifra seconda soltanto a quella investita dalla Germania. L'è anche il terzoper spesa in percentuale rispetto al Pil (2,8%). In totale, i paesi dell'Europa hanno stanziato ad oggi circa 280 miliardi". Lo studio di Bruegel, riporta poi Palazzo, elenca i vari ...

