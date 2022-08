Energia, il governo al lavoro sulle misure anti-crisi. Il Pd: «Recuperare subito le tasse sugli extraprofitti» (Di martedì 30 agosto 2022) Continuano le riunioni tecniche del governo sul dossier Energia. L’obiettivo è quello di provare a superare una crisi che nei prossimi mesi invernali rischia di diventare ancora più profonda. «Le aziende che stanno rifiutando di versare la tassa sugli extraprofitti mettono a rischio la tenuta economica e sociale del Paese in uno dei momenti più difficili dal dopoguerra», hanno dichiarato in una nota congiunta le presidenti dei senatori e dei deputati Pd, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani. «È grave e preoccupante», continuano le due capogruppo, «che l’imposta sugli extra profitti delle società energetiche non sia stata ancora versata da molte aziende. È urgente intervenire per garantire che quelle risorse, stimate intorno ai 10 miliardi, siano riscosse perché sono ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) Continuano le riunioni tecniche delsul dossier. L’obiettivo è quello di provare a superare unache nei prossimi mesi invernali rischia di diventare ancora più profonda. «Le aziende che stanno rifiutando di versare la tassamettono a rischio la tenuta economica e sociale del Paese in uno dei momenti più difficili dal dopoguerra», hanno dichiarato in una nota congiunta le presidenti dei senatori e dei deputati Pd, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani. «È grave e preoccupante», continuano le due capogruppo, «che l’impostaextra profitti delle società energetiche non sia stata ancora versata da molte aziende. È urgente intervenire per garre che quelle risorse, stimate intorno ai 10 miliardi, siano riscosse perché sono ...

