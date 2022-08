Energia: governo verso proroga sconto carburanti al 5 ottobre (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il governo dovrebbe varare nelle prossime ore -con un decreto ministeriale Mef-Mite- la proroga dello sconto sui carburanti, in scadenza il 20 settembre, facendo slittare la 'sforbiciata' dei prezzi di benzina e diesel alla pompa al 5 ottobre. La proroga verrà finanziata con l'extragettito Iva di luglio, ed è un primo passo in attesa di un nuovo intervento -atteso a settembre - per sostenere famiglie e imprese alle prese con rincari delle bollette e corsa dei prezzi. Per un nuovo decreto il governo attende infatti di conoscere l'extragettito di agosto, oltre ad essere a lavoro per individuare risorse aggiuntive. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - A quanto si apprende, ildovrebbe varare nelle prossime ore -con un decreto ministeriale Mef-Mite- ladellosui, in scadenza il 20 settembre, facendo slittare la 'sforbiciata' dei prezzi di benzina e diesel alla pompa al 5. Laverrà finanziata con l'extragettito Iva di luglio, ed è un primo passo in attesa di un nuovo intervento -atteso a settembre - per sostenere famiglie e imprese alle prese con rincari delle bollette e corsa dei prezzi. Per un nuovo decreto ilattende infatti di conoscere l'extragettito di agosto, oltre ad essere a lavoro per individuare risorse aggiuntive.

amendolaenzo : I partiti che hanno fatto cadere il governo a luglio, adesso chiedono a Draghi di intervenire sul caro energia. Il… - EnricoLetta : È improcrastinabile un intervento sia ???? che ???? per bloccare le bollette e fermare la speculazione in corso sull’en… - Agenzia_Ansa : Pressing dei partiti, il governo cerca fondi contro il caro energia. Oggi le riunioni a Palazzo Chigi. Per Calenda… - cesarebrogi1 : RT @EnricoLetta: È improcrastinabile un intervento sia ???? che ???? per bloccare le bollette e fermare la speculazione in corso sull’energia p… - PatriziaGrass17 : RT @amendolaenzo: I partiti che hanno fatto cadere il governo a luglio, adesso chiedono a Draghi di intervenire sul caro energia. Il @pdnet… -