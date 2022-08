Energia: Feltrin (Federlegno), 'urgenti misure contro caro-bollette o filiera andrà in black out' (Di martedì 30 agosto 2022) Milano, 30 ago. (Adnkronos) - "Se l'Europa e il governo italiano non mettono in campo, a strettissimo giro, misure volte a bloccare gli aumenti ormai insostenibili di gas ed Energia, devono essere consapevoli che tireranno il freno a mano a intere filiere produttive, fra cui quella del legno-arredo, che saranno costrette a fermare la produzione, a mettere i lavoratori in cassa integrazione e a perdere competitività sui mercati". Lo afferma Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, lanciando un grido d'allarme per le imprese che, in assenza di provvedimenti, rischiano il black out. "Purtroppo -spiega Feltrin- nel giro di pochi giorni la situazione è precipitata, i costi per le nostre aziende energivore, ovvero quelle di pannelli che rappresentano il primo anello della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Milano, 30 ago. (Adnkronos) - "Se l'Europa e il governo italiano non mettono in campo, a strettissimo giro,volte a bloccare gli aumenti ormai insostenibili di gas ed, devono essere consapevoli che tireranno il freno a mano a intere filiere produttive, fra cui quella del legno-arredo, che saranno costrette a fermare la produzione, a mettere i lavoratori in cassa integrazione e a perdere competitività sui mercati". Lo afferma Claudio, presidente diArredo, lanciando un grido d'allarme per le imprese che, in assenza di provvedimenti, rischiano ilout. "Purtroppo -spiega- nel giro di pochi giorni la situazione è precipitata, i costi per le nostre aziende energivore, ovvero quelle di pannelli che rappresentano il primo anello della ...

