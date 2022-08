Energia | Carelli Ic | ' tagliare bollette con extra-profitti colossi energia'

(Di martedì 30 agosto 2022) Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Le risorse per aiutare famiglie e imprese a neutralizzare l'aumento insostenibile dei costi dell'ci sono. Il governo deve chiedere aidell'di Stato di mettere immediatamente a disposizione glimiliardari generati in questi mesi di corsa dei prezzi del metano. Non c'è più tempo da perdere, la crisi del gas mette a rischio il futuro di 120 mila imprese e 370 mila lavoratori solo nel terziario, secondo stime di Confcommercio-Imprese per l'Italia. Il rischio complessivo per aziende e lavoratori è purtroppo molto più serio e grave". Lo dichiara Emilio, deputato di Impegno Civico. "Il tetto europeo al prezzo del gas di cui parla da settimane il ministro Luigi Di Maio - prosegue - ...

