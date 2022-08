Energia, Anef: “A rischio stagione invernale, in pericolo economia montagna” (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il caro Energia rischia di far saltare il banco della prossima stagione sciistica. Gli aumenti non sono sostenibili per gli impiantisti, c’è la necessità di un impegno diretto dell’attuale Governo per affrontare questa nuova terribile emergenza. L’argomento interessa tutto il settore produttivo ma è assolutamente vitale per il turismo invernale, che si basa sullo sci e sugli impianti di risalita che sono azionati elettricamente e come tali rappresentano il modo più sostenibile di fruire la montagna”. Così in una nota Anef, Associazione nazionale esercenti funiviari, che chiede che il tema energetico venga messo in cima all’agenda elettorale. “Il costo dell’Energia è aumentato anche di 6 volte rispetto ad agosto 2021 -commenta Valeria Ghezzi, presidente di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il carorischia di far saltare il banco della prossimasciistica. Gli aumenti non sono sostenibili per gli impiantisti, c’è la necessità di un impegno diretto dell’attuale Governo per affrontare questa nuova terribile emergenza. L’argomento interessa tutto il settore produttivo ma è assolutamente vitale per il turismo, che si basa sullo sci e sugli impianti di risalita che sono azionati elettricamente e come tali rappresentano il modo più sostenibile di fruire la”. Così in una nota, Associazione nazionale esercenti funiviari, che chiede che il tema energetico venga messo in cima all’agenda elettorale. “Il costo dell’è aumentato anche di 6 volte rispetto ad agosto 2021 -commenta Valeria Ghezzi, presidente di ...

