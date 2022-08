Emy Buono, da La Pupa e il Secchione a Mare Fuori 3: il ruolo (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo aver mosso i primi passi in televisione, Emy Buono debutta nel mondo della recitazione. La ragazza, fidanzata con il 'collega' Denis Dosio, è entrata a far parte della serie Mare Fuori e debutterà sul piccolo schermo nel corso della terza stagione. Le riprese del nuovo capitolo del titolo targato Rai si stanno svolgendo proprio in queste settimane. Emy Buono nel cast di Mare Fuori 3: il ruolo Periodo d'oro per Emy Buono. Dopo aver partecipato al docureality Ti spedisco in convento nel 2021 e a La Pupa e il Secchione Show di Barbara D'Urso, si prepara a diventare attrice. Stando a quanto anticipato dal portale Pipol Tv, la ragazza è entrata a far parte del cast di Mare Fuori 3. Il ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo aver mosso i primi passi in televisione, Emydebutta nel mondo della recitazione. La ragazza, fidanzata con il 'collega' Denis Dosio, è entrata a far parte della seriee debutterà sul piccolo schermo nel corso della terza stagione. Le riprese del nuovo capitolo del titolo targato Rai si stanno svolgendo proprio in queste settimane. Emynel cast di3: ilPeriodo d'oro per Emy. Dopo aver partecipato al docureality Ti spedisco in convento nel 2021 e a Lae ilShow di Barbara D'Urso, si prepara a diventare attrice. Stando a quanto anticipato dal portale Pipol Tv, la ragazza è entrata a far parte del cast di3. Il ...

