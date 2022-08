Emilia Romagna: fino a 150mila euro per la transizione digitale delle MPMI (Di martedì 30 agosto 2022) La Regione Emilia Romagna (con Delibera di Giunta regionale n. 1171/2022) ha deciso di dare un maggiore supporto alle micro, piccole e medie imprese del territorio sul processo di transizione digitale, con la finalità di accrescerne la competitività a livello nazionale e internazionale, promuovendo sia la fase di progettazione che la successiva realizzazione e adozione di soluzioni innovative in campo digitale. Il bando per la transizione digitale Per raggiungere l’obiettivo, la Regione Emilia Romagna prevede già da bando una fase di sostegno che, per quanto riguarda la definizione strategica e la prima mesa in opera dei progetti, sarà garantito anche dall’affiancamento agli operatori economici dei soggetti appartenenti alla ... Leggi su fmag (Di martedì 30 agosto 2022) La Regione(con Delibera di Giunta regionale n. 1171/2022) ha deciso di dare un maggiore supporto alle micro, piccole e medie imprese del territorio sul processo di, con la finalità di accrescerne la competitività a livello nazionale e internazionale, promuovendo sia la fase di progettazione che la successiva realizzazione e adozione di soluzioni innovative in campo. Il bando per laPer raggiungere l’obiettivo, la Regioneprevede già da bando una fase di sostegno che, per quanto riguarda la definizione strategica e la prima mesa in opera dei progetti, sarà garantito anche dall’affiancamento agli operatori economici dei soggetti appartenenti alla ...

