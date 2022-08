EMERGENZA ENERGIA, 40 MILIARDI DI EXTRA-COSTI (Di martedì 30 agosto 2022) IMPATTO DEVASTANTE: RISCHIO DEINDUSTRIALIZZAZIONE E MINACCIA A SICUREZZA NAZIONALE Incontro tra i Presidenti delle Confindustrie di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto e gli Assessori allo Sviluppo economico Si è svolto un incontro straordinario tra i Presidenti Annalisa Sassi (Confindustria Emilia-Romagna), Francesco Buzzella (Confindustria Lombardia), Marco Gay (Confindustria Piemonte), Enrico Carraro (Confindustria Veneto) e gli Assessori allo Sviluppo Economico Vincenzo Colla (Emilia-Romagna), Guido Guidesi (Lombardia), Andrea Tronzano (Piemonte) e Roberto Marcato (Veneto). Al centro dell’incontro l’EMERGENZA energetica che, in assenza di quelle misure di contenimento dei prezzi richieste da mesi dalle imprese, sta paralizzando il sistema industriale italiano con il forte rischio di deindustrializzare il Paese e mettendo a repentaglio la sicurezza e ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 30 agosto 2022) IMPATTO DEVASTANTE: RISCHIO DEINDUSTRIALIZZAZIONE E MINACCIA A SICUREZZA NAZIONALE Incontro tra i Presidenti delle Confindustrie di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto e gli Assessori allo Sviluppo economico Si è svolto un incontro straordinario tra i Presidenti Annalisa Sassi (Confindustria Emilia-Romagna), Francesco Buzzella (Confindustria Lombardia), Marco Gay (Confindustria Piemonte), Enrico Carraro (Confindustria Veneto) e gli Assessori allo Sviluppo Economico Vincenzo Colla (Emilia-Romagna), Guido Guidesi (Lombardia), Andrea Tronzano (Piemonte) e Roberto Marcato (Veneto). Al centro dell’incontro l’energetica che, in assenza di quelle misure di contenimento dei prezzi richieste da mesi dalle imprese, sta paralizzando il sistema industriale italiano con il forte rischio di deindustrializzare il Paese e mettendo a repentaglio la sicurezza e ...

