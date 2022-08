Emergenza energetica | l’allarme delle imprese del Nord | 40 miliardi di extra costi

(Di martedì 30 agosto 2022) Secondo ledelammontano a 40di euro glilegati all’. “L’impatto è devastante con il rischio di deindustrializzazione e minaccia alla sicurezza nazionale”. Èdei presidentiConfindustrie di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto nel corso dell’incontro con gli assessori allo Sviluppo Economicoquattro regioni. “Il tempo è ampiamente scaduto e una decisione in sede Ue non è più differibile” affermano., Confindustria: “L’impatto è devastante. C’è il rischio di deindustrializzare il Paese” Al centro dell’incontro dei verticiConfindustrie del...

fanpage : “Questa situazione di emergenza l’avevamo prevista. Era facile prevederla, ma non ci hanno ascoltato”: lo ha detto… - Antonio_Tajani : Affrontare il caro bollette e l'emergenza energetica rientra tra gli affari correnti del governo. Pronti a sederci… - fffitalia : @CarloCalenda @matteosalvinimi @berlusconi @GiuseppeConteIT Rielaboriamo: siamo in emergenza climatica. Grazie a ch… - komba_vany : RT @ultimenotizie: L'allarme dei presidenti delle Confindustrie del Nord: 'ammontano a 40 miliardi gli extra costi dell'emergenza energetic… - ultimenotizie : L'allarme dei presidenti delle Confindustrie del Nord: 'ammontano a 40 miliardi gli extra costi dell'emergenza ener… -

Euronews Italiano

... dai temi del lavoro e dell'occupazione, l'economia, la crisie l'aumento dei costi ...abitativa, lotta alla violenza sulle donne, verso il mondo dell'infanzia e la tutela dei più ...... il 9 febbraio, aveva imposto lo stato di, che comprendeva la limitazione all'utilizzo di strumentazioni non di prima necessità, come le luci di uno stadio. Lo scioperò terminò a fine ... Come affrontare l'emergenza energetica: il "buio d'Egitto", I blackout svizzeri e il carbone tedesco Mosca sostiene che i problemi dell'Europa col gas sono dovuti alle «sanzioni relative ad aspetti tecnologicì e che la Russia è pronta a onorare gli obblighi di fornitura ...La leader di Fratelli d'Italia sottolinea: 'A volte tutto mi sembra più grande di me. Ma sono un soldato, una combattente. I sondaggi ci danno al 24% ...