Elisabetta Gregoraci, “primo giorno di scuola per Nathan Falco”: quanto costa la retta (Di martedì 30 agosto 2022) Vacanze finite per Elisabetta Gregoraci, quantomeno per il figlio: Nathan Falco ha già ricominciato la scuola. Prima campanella del nuovo anno per il 12enne, il primogenito di Flavio Briatore e la conduttrice e showgirl calabrese. E come sempre, mamma Eli lo ha accompagnato non riuscendo a trattenere l’emozione. Si sta facendo grande il figlio di Elisabetta Gregoraci, ma per lei è sempre commovente il ritorno sui banchi. E anche quest’anno non ha rinunciato a immortalare il momento sul suo Instagram con foto e una dolce dedica. “È giunto il momento di tornare a scuola, oggi primo giorno per Nathan Falco”, ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 30 agosto 2022) Vacanze finite permeno per il figlio:ha già ricominciato la. Prima campanella del nuovo anno per il 12enne, ilgenito di Flavio Briatore e la conduttrice e showgirl calabrese. E come sempre, mamma Eli lo ha accompagnato non riuscendo a trattenere l’emozione. Si sta facendo grande il figlio di, ma per lei è sempre commovente il ritorno sui banchi. E anche quest’anno non ha rinunciato a immortalare il momento sul suo Instagram con foto e una dolce dedica. “È giunto il momento di tornare a, oggiper”, ha ...

fanpage : Nathan Falco Briatore è tornato a scuola dopo le vacanze. Lui in divisa, ed Elisabetta col completo pigiama. Mamma… - ambiendator : Miii che notiziona, uahu - infoitcultura : Nathan Falco Briatore torna a scuola: Elisabetta Gregoraci lo accompagna col completo-pigiama - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci con il figlio il primo giorno di scuola (che costa 30mila euro l'anno) - Tamara52028906 : @Carola999999 Mai commentato sotto i prelemi non mi interessa proprio non mi piacciono e non li seguo a voi invece… -