Elisabetta Gregoraci, primo giorno di scuola per Nathan Falco in grande stile: quanto cosa la scuola che frequenta (Di martedì 30 agosto 2022) In questi giorni molti bambini e ragazzi sono pronti a riempire gli zaini e ricominciare la scuola, tra interrogazioni, lezioni e verifiche. Tra questi c'è anche Nathan Falco, il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che frequenta la rinomata International School of Monaco. Ieri, la mamma Elisabetta ha pubblicato alcune foto commoventi del primo giorno di scuola, mostrando uno stile non indifferente. Lui in divisa, lei con un elegantissimo e stilosissimo pigiama arancione -che risalta l'abbronzatura- e ciabattine Hermès in pelle nera: madre e figlia appaiono impeccabili davanti all'ingresso della scuola a 5 stelle che ...

