Elisabetta Gregoraci il figlio frequenta uno dei migliori istituti europei che costa 30mila euro l'anno

Elisabetta Gregoraci il figlio Nathan Falco frequenta a Monte Carlo uno dei migliori istituti europei. Vacanze finite per Nathan Falco che ha ricominciato oggi la scuola e per l'occasione la mamma lo ha accompagnato, come ogni anno, non riuscendo a trattenere l'emozione. Il primo giorno di scuola dei propri figli ha un sapore speciale per

