Elisabetta Gregoraci figlio | primo giorno di scuola per Nathan | il costo della retta è pazzesco

Leggi su tvzap

(Di martedì 30 agosto 2022) Nell’estate 2006è balzata al centrocronaca rosa italiana e internazionale per la relazione con l’imprenditore Flavio Briatore, in quel momento direttore generale del team di Formula 1Renault, a seguito di un incontro avvenuto nel novembre 2005. I due sono convolati a nozze il 14 giugno 2008 e nel 2010 è natoFalco Briatore. Il 23 dicembre 2017 la coppia ha scelto di separarsi, rimanendo in buoni rapporti per il bene del lorogenito. Poche ore faha dedicato un post su Instagram a suoper il suo rientro a: le sue parole hanno commosso i fan. Vediamo quanto costa ladel famoso istituto privato. ...